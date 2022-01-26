Жилой дом на 600 квартир построят на бывшей территории НИИДАР в Москве

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Жилой дом высотой до 14 этажей общей площадью 77 тыс. кв. м возведут на территории бывших зданий Научно-исследовательского института дальней радиосвязи (НИИДАР) в районе Преображенское Москвы. Разрешение на строительство получила структура девелоперской группы "Регионы", сообщила в среду пресс-служба Москомстройинвеста.

"Полученный документ позволяет инвестору начать строительство первого этапа, в составе которого предусмотрен 11-секционный дом высотой от 6 до 14 этажей. В нем предусмотрено 603 квартиры площадью 41 250 кв. м. Общая площадь строения составляет более 76 500 кв. м", - говорится в сообщении.

Дом построят по адресу: ул. 1-я Бухвостова, вл. 12/11. Здесь ранее располагался Научно-исследовательский институт дальней радиосвязи, который в 2014 году был переведен в Зеленоград. До последнего момента бывшие здания института занимали арендаторы. В конце прошлого года они получили предписание освободить помещения. Как сообщали ТАСС в пресс-службе префектуры Восточного административного округа, снос бывших зданий НИИДАР начался в декабре 2021 года, а завершится в третьем квартале 2022 года.

По данным Москомстройинвеста, на первых этажах новых домов появятся магазины, кафе и рестораны, операторы услуг. В составе комплекса также запроектирован детский сад, блок начальных классов и многофункциональный центр. Площадь собственной благоустроенной территории проекта составит 7,8 га - здесь обустроят тротуары и пешеходные зоны, разместят детские и спортивные площади. Разрешение на строительство, которое получила компания Regions Development, действует до 25 августа 2024 года.

Группа компаний "Регионы" основана в 2004 году, ее портфель включает более 400 тыс. кв. м недвижимости. Ключевым проектом девелопера является первый в России и крупнейший в Европе крытый тематический парк развлечений "Остров Мечты", открытый в Москве в 2020 году.