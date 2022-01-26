"Дальневосточная ипотека" может стать доступна врачам и учителям с апреля

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Программа "Дальневосточная ипотека" может быть распространена на врачей и учителей с апреля, сообщил журналистам глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.
"Сейчас он находится на согласовании в правительстве. Уже рядом ведомств согласовано. Поскольку есть поручение президента, я убежден, что правительство проведут все процедуры до середины весны. Будем целиться на апрель", - ответил он на вопрос о сроках распространения программы на учителей и врачей.
Ранее в среду в рамках правительственного часа в Совете Федерации Чекунков сообщил, что программа "будет распространена также на врачей и учителей без ограничения по возрасту". "До сих пор льготные кредиты выдавались только молодым семьям до 35 лет", - добавил министр.
"Дальневосточная ипотека" под 2% предоставляется молодым семьям, в которых супругам не более 35 лет, неполным семьям с несовершеннолетними детьми, без ограничений по возрасту - участникам программы "Дальневосточный гектар" и гражданам, переехавшим на Дальний Восток в рамках региональных программ повышения мобильности трудовых ресурсов.
"Дальневосточный гектар"
По словам Чекункова, количество выданных по программе "Дальневосточный гектар" земельных участков в ближайшие дни достигнет 100 тыс. "[Стотысячный сертификат на "дальневосточный гектар" будет выдан] надеюсь, в ближайшие дни", - ответил он на вопрос журналистов после правительственного часа в Совете Федерации.
Ранее Чекунков сообщил, что количество участников программы достигло 100 тыс. "Люди не только строят индивидуальные дома, но и запускают интересные бизнес-проекты - производство травяных сборов, туристические и этнокультурные базы, семейные сыроварни, рыборазводные фермы, хлебопекарни", - сказал он.
"Дальневосточный гектар" - это земельный участок на Дальнем Востоке, предоставляемый гражданам РФ в безвозмездное пользование при соблюдении ряда условий. Оформить землю в собственность жители могут после 4,5 лет пользования. С 1 августа 2021 года действие программы расширено на сухопутную территорию российской Арктической зоны. Также с 1 августа участники программы, которые освоили и оформили в собственность или аренду предоставленные им земли, могут подать заявку на получение дополнительного участка площадью не более гектара.
Рост инвестиций в Бурятии и Забайкалье
Инвестиции в основной капитал на душу населения в Бурятии и Забайкальском крае после включения в состав Дальневосточного федерального округа в 2018 году выросли на 34% и 43% соответственно, заявил Чекунков.
"При активном содействии Совета Федерации в конце 2018 года Республика Бурятия и Забайкальский край вошли в состав Дальневосточного федерального округа. За прошедшие три года были созданы две новых территории опережающего развития ("Забайкалье" и "Бурятия"), на которых реализуется 52 проекта, объем инвестиций составил более 80 млрд рублей. Инвестиции в основной капитал на душу населения выросли на 43% в Забайкалье и на 34% в Бурятии", - сказал он.
Министр добавил, что в двух регионах почти 7 тыс. человек получили бесплатные участки земли, более 5 тыс. семей воспользовались дальневосточной ипотекой.