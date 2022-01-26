"Дальневосточная ипотека" может стать доступна врачам и учителям с апреля

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Программа "Дальневосточная ипотека" может быть распространена на врачей и учителей с апреля, сообщил журналистам глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

"Сейчас он находится на согласовании в правительстве. Уже рядом ведомств согласовано. Поскольку есть поручение президента, я убежден, что правительство проведут все процедуры до середины весны. Будем целиться на апрель", - ответил он на вопрос о сроках распространения программы на учителей и врачей.

Ранее в среду в рамках правительственного часа в Совете Федерации Чекунков сообщил, что программа "будет распространена также на врачей и учителей без ограничения по возрасту". "До сих пор льготные кредиты выдавались только молодым семьям до 35 лет", - добавил министр.

"Дальневосточная ипотека" под 2% предоставляется молодым семьям, в которых супругам не более 35 лет, неполным семьям с несовершеннолетними детьми, без ограничений по возрасту - участникам программы "Дальневосточный гектар" и гражданам, переехавшим на Дальний Восток в рамках региональных программ повышения мобильности трудовых ресурсов.

"Дальневосточный гектар"

По словам Чекункова, количество выданных по программе "Дальневосточный гектар" земельных участков в ближайшие дни достигнет 100 тыс. "[Стотысячный сертификат на "дальневосточный гектар" будет выдан] надеюсь, в ближайшие дни", - ответил он на вопрос журналистов после правительственного часа в Совете Федерации.