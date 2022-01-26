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СФ наделил Минстрой правом утверждать нормативы потерь воды в централизованной системе

Кроме того, одобренный закон предусматривает передачу органам исполнительной власти субъектов России права устанавливать такие нормативы

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон о наделении Минстроя полномочиями по утверждению порядка расчета нормативов потерь горячей, питьевой, технической воды в централизованных системах водоснабжения при ее производстве и транспортировке.

Документ также предусматривает передачу органам исполнительной власти субъектов РФ права устанавливать такие нормативы. При этом, согласно закону, такие нормативы должны учитываться при расчете тарифов на водоснабжение и водоотведение.

В настоящий момент вопрос об установлении нормативов потерь горячей, питьевой, технической воды в централизованных системах водоснабжения при ее производстве и транспортировке не решен. При этом, как отмечается в пояснительных материалах, потери воды по отдельным организациям достигают более 28%, что приводит к нерациональному использованию ресурсов.

Одобренный закон предусматривает, что с 1 марта 2023 года вводится обязательность учета нормативов потерь воды при ее производстве и транспортировке, эти данные будут учитываться при расчете тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения.

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