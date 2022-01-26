Объем сданного жилья в Иркутской области в 2021 году превысил прошлогодние показатели

ИРКУТСК, 26 января. /ТАСС/. Строители сдали в 2021 году в Иркутской области 1 млн 204 тыс. кв. м жилья, что на 8% больше плана и почти на 9% больше, чем было построено в 2020 году. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

"В Иркутской области подведены предварительные итоги по вводу жилья в 2021 году. По данным Иркутскстата, сдано 1 млн 204 тыс. кв. м площади, что составляет 108,9% от уровня 2020 года. <…> Плановый показатель по вводу жилья на территории Приангарья в 2021 году был установлен на уровне 1 млн 114 тыс. кв. м. Построены многоквартирные дома общей площадью 296 тыс. кв. м, индивидуальные - 908 тыс. кв. м", - говорится в сообщении.

Как сообщил ТАСС министр строительства Иркутской области Павел Писарев, более 80% от общего объема жилья построено в Иркутске, Ангарске, Иркутском и Шелеховском районе. Это интенсивно развивающиеся территории области.

По информации министра, в 2022 году в регионе планируют построить 1 млн 115 тыс. кв. м жилья.

В 2020 году в Иркутской области построили более 1,07 млн кв. м жилья, что на 5% больше, чем в 2019 году. Нацпроектом "Жилье и городская среда" поставлена задача к 2030 году выйти на ввод 2 млн кв. м жилплощади ежегодно.

Основная цель нацпроекта - обеспечение в России ежегодного ввода в эксплуатацию 120 млн кв. м жилья и улучшение жилищных условий 5 млн семей ежегодно.