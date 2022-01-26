Минстрой проведет анализ эффективности системы допуска на рынок строительства

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Минстрой России совместно представителями отрасли проведет анализ эффективности системы допуска на рынок строительства, сообщила в среду пресс-служба министерства в Telegram-канале.

"В рамках совместной работы предстоит провести анализ эффективности системы допуска на рынок строительства, института специалистов в области строительства и ответственности юридических лиц и специалистов в области строительства", - говорится в сообщении.

Отмечается, что глава Минстроя Ирек Файзуллин встретился с представителями строительной отрасли и обсудил дорожную карту по вопросам саморегулирования в строительстве. Работа ведется по поручению президента России, по итогам всестороннего анализа и общественных обсуждений будут сформированы предложения по повышению эффективности саморегулирования в строительстве, добавили в министерстве.

Президент России Владимир Путин в декабре 2021 года на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) попросил правительство разобраться в ситуации с покупкой допусков на строительный рынок.