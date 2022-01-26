Госдума создала согласительную комиссию по закону о защите собственников жилья от рекламы

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Госдума проголосовала за создание согласительной комиссии по отклоненному Советом Федерации закону о защите интересов собственников жилья от нарушений, связанных с размещением рекламных конструкций на фасадах жилых домов. Документ был инициирован Ярославской областной думой.

Согласно принятому Госдумой 16 декабря 2021 года и отклоненному Советом Федерации закону, собственники имущества получат возможность защитить объекты капитального строительства от самовольного размещения рекламы: если для установки и эксплуатации рекламной конструкции предполагается использовать общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме, заключение такого договора возможно только при наличии согласия собственников помещений в многоквартирном доме, полученного в установленном Жилищным кодексом РФ порядке.

Согласно принятому Госдумой постановлению, в состав согласительной комиссии от Госдумы войдут депутаты Максим Топилин, Виктор Кидяев и Артем Кирьянов (Все от "Единой России"). Срок работы комиссии в устанавливается до 30 апреля 2022 года. Сопредседателем комиссии от Госдумы будет глава комитета по экономической политики Максим Топилин. Для участия в согласительных процедурах, согласно постановлению, приглашаются представителей президента РФ и правительства РФ.