ВТБ готов начать выдавать кредиты для врачей и учителей в рамках "Дальневосточной ипотеки"

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. ВТБ готов начать выдавать врачам и учителям кредиты в рамках "Дальневосточной ипотеки" в случае расширения программы. Об этом говорится в сообщении банка.

Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков ранее сообщил, что программа "Дальневосточная ипотека" с апреля может быть распространена на врачей и учителей.

"ВТБ поддерживает инициативу Минвостокразвития по расширению условий "Дальневосточной ипотеки" для врачей и учителей. Банк готов выдавать кредиты этим категориям заемщиков под фиксированную ставку в 0,1% годовых, если такое решение будет принято", - говорится в сообщении банка.

В пресс-службе ВТБ подчеркнули, что банк считает адресную поддержку населения своей приоритетной задачей. "В ситуации, когда ипотечные ставки на рынке уже достигли двузначных значений, крайне важно обеспечить доступность покупки жилья и оформления ипотеки для сотен тысяч российских семей, в том числе - льготных категорий населения. Мы уже подчеркивали необходимость пролонгировать действие минимальной ставки для врачей и учителей в рамках действующей до 1 июля госпрограммы. Инициатива Минвостокразвития по включению этих категорий в "Дальневосточную программу" - крайне позитивный первый шаг. Предлагаем данную практику распространить на все государственные и региональные льготные программы", - прокомментировал инициативу заместитель президента - председателя правления ВТБ Анатолий Печатников, чьи слова приводятся в сообщении банка.

В 2021 году ВТБ заключил в рамках "Дальневосточной ипотеки" около 3 тыс. договоров на сумму более 12 млрд рублей. Это на 40% по объему больше, чем в 2020 году.

О программе

"Дальневосточная ипотека" предоставляется молодым семьям, в которых супругам не более 35 лет, неполным семьям с несовершеннолетними детьми, без ограничений по возрасту - участникам программы "Дальневосточный гектар" и гражданам, переехавшим на Дальний Восток в рамках региональных программ повышения мобильности трудовых ресурсов.