У Курского вокзала в Москве к 2023 году возведут 96-метровый комплекс с апартаментами и ТЦ

МОСКВА, 26 января. /Корр. ТАСС Олеся Кулинчик/. Около ТЦ "Атриум" и Курского вокзала на Садовом кольце в Москве до конца 2022 года построят комплекс с торговыми рядами и апартаментами. Максимальная высота здания с четырехуровневой подземной парковкой составит 96 м, сообщила ТАСС в среду PR-директор IKON Development Ирина Микоян.

"Строительство комплекса завершится в конце 2022 года, ввод объекта в эксплуатацию намечен на I квартал 2023 года. <…> Комплекс "Дом Chkalov" состоит из двух монолитных башен [высотой в] 21 этаж, достигающих в высоту 96 м, они объединены эксплуатируемой стилобатной частью. Общая площадь проекта составляет 60,4 тыс. кв. м", - сообщила Микоян.

Она уточнила, что строительство комплекса "Дом Chkalov" началось в 2019 году. Так, первые четыре уровня комплекса займет торговая галерея с бутиками известных брендов. На пятом уровне будет создана клубная инфраструктура, доступная только для жителей апартаментов, которые займут верхние 17 этажей комплекса.

"В комплексе спроектировано 396 апартаментов - одно-, двух- и трехкомнатных лотов от 32 до 126 кв. м общей площадью почти 30,7 тыс. кв. м. На 21-м уровне располагаются пентхаусы площадью до 170 кв. м, с высокими потолками 4,3 м и с видами на достопримечательности города", - сообщила Микоян.

Она добавила, что на четырехуровневой подземной парковке будет организовано 270 машино-мест, парковка будет разделена на парковку для жителей комплекса и гостей торговой галереи. "Комплекс огражден не будет", - заверила PR-директор IKON Development.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе Москомархитектуры, проект комплекса был утвержден в 2018 году, его автором выступило архитектурное бюро Speech. "Комплекс составлен из двух основных частей: стилобатная часть, в которой разместится торговый центр, и две высотные с помещениями для временного проживания с гостиничным обслуживанием. Первая из них будет облицована в основном стеклом и камнем, из которых создаются трапециевидные формы, расположенные под разным углом. Высотная часть здания, оформленная в строгих гранях, будет облицована фибробетоном и камнем", - сообщили в комитете.

Фуд-холл и ТЦ

"В составе комплекса "Дом Chkalov" будет функционировать торговая галерея с арендопригодной площадью почти 12,4 тыс. кв. м. В нем будет представлено 5 якорных операторов и 45 бутиков. Общепит будет представлен фуд-холлом на 2 тыс. кв. м, барами, кафе и ресторанами с панорамным остеклением. Часть ресторанов будет иметь собственные летние террасы и вход с улицы", - сказала PR-директор.

По ее словам, базовый этаж проекта будет состоять из продуктового мини-маркета, кофеен и кафе, кулинарии и двухэтажной бургерной. На первом этаже торговой галереи будут представлены магазины дизайнерской одежды, обуви и аксессуаров. Якорным оператором на первом уровне выступит мультибрендовый парфюмерно-косметический бутик.

"На втором этаже расположатся мировые производители электротехники и товары для дома, а также шоурумы digital-компаний, где будут демонстрироваться достижения в области IT-технологий. Общепит займет весь третий уровень торговой галереи, где будут представлены современный фуд-холл и ряд авторских ресторанов, с возможностью прямого выхода на четвертый уровень - тысячеметровую озелененную круглогодичную террасу на крыше торговой галереи, там будут проводиться различные мероприятия для посетителей галереи и резидентов комплекса", - заключила Микоян.