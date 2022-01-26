В Астраханской области потребуется до 16 млрд рублей на расселение аварийного жилья

АСТРАХАНЬ, 26 января. /ТАСС/. Второй этап программы по расселению ветхого и аварийного жилья в Астраханской области потребует выделения средств в объеме до 16 млрд рублей. Такие данные были озвучены на совещании с заместителем министра строительства России Никитой Стасишиным, сообщил в среду в своем Telegram-канале глава региона Игорь Бабушкин.

Ранее сообщалось, что на проблему расселения аварийного жилья в Астраханской области президент России Владимир Путин обратил внимание на встрече с Бабушкиным в Кремле 17 января. Сообщалось, что до конца года ускоренными темпами будет выполнена программа расселения, которая включает в себя 38 тыс. кв. м, новый этап подразумевает расселение еще 698 аварийных домов, в которых проживают 18 тыс. человек.

"Мы обратились в Минстрой России и Фонд ЖКХ с просьбой о выделении на второй этап программы средств в объеме до 16 млрд рублей. Сумма огромная, нам предстоит серьезная работа по ее обоснованию на федеральном уровне. Кроме того, реализация этой программы возможна только в условиях масштабного строительства нового жилья эконом-класса", - написал Бабушкин, уточнив, что в 2021 году в регионе удалось ввести в эксплуатацию 543 тыс. кв. м при плане в 380 тыс. кв. м.

Он добавил, что на совещании была обсуждена возможность предоставления региону инфраструктурных кредитов, которые будут направлены на развитие инженерной инфраструктуры, необходимой для жилищного строительства.

О ситуации

Проблема жилья в Астраханской области - одна из самых актуальных: регион критиковали за медленные темпы ликвидации ветхого и аварийного фонда, в очереди на получение квартир стоят около 3 тыс. детей-сирот и почти 3 тыс. жильцов из аварийных домов. Около 80% жилищного фонда Астраханской области было построено более 30 лет назад, за это время, по словам Бабушкина, на большинстве этих объектов не проводились ремонтные работы.