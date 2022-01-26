Кассовое исполнение жилищного нацпроекта в 2021 году составило 99,8%

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Кассовое исполнение нацпроекта "Жилье и городская среда" в 2021 году, по предварительным данным, составило 99,8%. Это второе место по уровню исполнения, сообщила в среду пресс-служба Минстроя России.

"По предварительным данным Минфина, кассовое исполнение нацпроекта "Жилье и городская среда" составило 99,8% - второе место в рейтинге по уровню исполнения. В 2021 году для ускорения строительства объектов с 2022-2024 годов перенесены средства общим объемом 98,7 млрд рублей, в том числе на расселение аварийного жилья, реализацию мероприятий по программам "Стимул" и "Сейсмика", - приводятся в сообщении слова министра строительства и ЖКХ РФ Ирека Файзуллина.

Как отметили в пресс-службе, в 2022 году планируется проработать пилотную модель опережающего финансирования на региональном уровне для объектов капстроительства. Кроме того, поставлена задача проработать создание в регионах единых организаций заказчика строительства для эффективной работы на уровне муниципалитетов. По данным Минстроя, в 2021 году муниципалитеты составляли 89% от общего количества заказчиков.