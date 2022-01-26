Фонд ЖКХ выделит 1,4 млрд рублей на расселение аварийного жилья в Рязанской области

ТАСС, 26 января. Фонд содействия реформированию ЖКХ в 2022-2023 годы выделит 1,4 млрд рублей в рамках дополнительного соглашения с правительством Рязанской области для ускоренного переселения граждан из аварийного жилья. Об этом стало известно в ходе заседания Рязанской областной думы, которое в среду транслировалось онлайн.

В среду депутаты Рязанской областной думы утвердили дополнительное соглашение к Договору о предоставлении и использовании финансовой поддержки за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

"В рамках соглашения планируется досрочное завершение реализации программы до 2024 года. Ранее планировалась реализация программы до 2025 года включительно. В 2022-2023 годах из средств фонда будет направлено 1,4 млрд рублей, из консолидированного бюджета Рязанской области - 70 млн рублей. Планируется расселить более 2 тыс. человек из 800 аварийных жилищных помещений расселяемой площадью 40 тыс. кв. м", - сообщил в ходе заседания министр строительного комплекса региона Вячеслав Меньшов.

Он уточнил, что документ был разработан для исполнения поручения президента России об обеспечении ускоренного переселения граждан из аварийного жилья. Речь в нем идет о досрочном завершении региональной адресной программы, по которой расселяются аварийные дома, признанные таковыми до 1 января 2017 года. Таким образом, граждане смогут переехать в новые квартиры на год раньше, чем было запланировано.