Программу расселения аварийного жилья могут не выполнить шесть регионов России

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Дагестан, Еврейская автономная область, Кабардино-Балкария, Тува, Омская и Томская области находятся в зоне риска из-за неудовлетворительного выполнения программы расселения аварийного жилья в 2019-2021 годах, следует из информационного бюллетеня Фонда ЖКХ.

Согласно документу, Республика Тува выполнила план расселения аварийного фонда 2019-2021 годов только на 16%, Еврейская автономная область - на 51%, Кабардино-Балкария - на 55%, Омская область - на 74%, Дагестан - на 81% и Томская области - на 85%. Еще восемь регионов выполнили программу удовлетворительно - более чем на 90%. Среди них Астраханская, Кировская, Костромская, Курская, Тверская области, Краснодарский край, Калмыкия и Мордовия.

Остальные же регионы справились с показателями или даже перевыполнили их. При этом семь субъектов РФ досрочно завершили действующую программу переселения, рассчитанную до конца 2024 года, - это Карачаево-Черкесия, Чечня, Магаданская, Саратовская, Сахалинская области, Санкт-Петербург и Севастополь.

В целом, по данным Фонда ЖКХ, за 2019-2021 годы из 4,64 млн кв. метров аварийного фонда переселено 268,96 тыс. россиян. Таким образом, план по площади расселения перевыполнен на 24%, а по количеству человек - на 30%.

В настоящее время в России по национальному проекту "Жилье и городская среда" действует программа расселения аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года. Она рассчитана до конца 2024 года. К этому сроку 530,9 тыс. человек должны быть переселены из 9,54 млн кв. м непригодного для проживания жилого фонда.

Как ранее отмечали в Фонде ЖКХ, те регионы, которые досрочно завершат программу расселения аварийного жилья, признанного таковым до 2017 года, смогут приступить к выполнению новой программы, в которую включат жилой фонд, признанный аварийным после 1 января 2017 года. О запуске этой программы ранее объявил президент России Владимир Путин. Глава государства уточнил, что по всей стране в нее войдет более 11 млн кв. метров аварийного жилья.