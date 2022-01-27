Россияне в 2021 году чаще нажимали тревожную кнопку, жалуясь на соседей

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Россияне в прошлом году чаще нажимали на тревожную кнопку - количество таких случаев выросло на 47% в квартирах и на 55% в загородных домах по сравнению с 2020 годом, а виновниками нарушений теперь чаще становятся соседи. Связано это с тем, что из-за пандемии люди больше времени находятся дома, сообщили в четверг ТАСС в компании "Delta Системы безопасности".

"На объектах жилой недвижимости (городские квартиры) прирост составил 47%, при этом большинство случаев приходится на нарушение общественного порядка и хулиганство, чаще всего виновниками которых оказываются соседи. На объектах загородной недвижимости количество случаев, потребовавших вмешательства групп быстрого реагирования, выросло на 55%", - говорится в сообщении.

Такая динамика, по мнению специалистов, обусловлена тем, что возросло количество людей, работающих на удаленке дома, а также ростом спроса на охранные услуги в частном секторе, пояснил ТАСС директор по маркетингу "Delta Системы безопасности" Валерий Ушков. "В связи с нестабильной ситуацией люди стали чаще задумываться о собственной безопасности и о безопасности своего имущества", - сказал он.

В коммерческом секторе, по данным аналитиков компании, количество правонарушений в 2021 году выросло на 40%. При этом количество случаев, связанных с незаконным проникновением в помещения, снизилось на 28% по сравнению с 2020 годом.

Согласно данным специалистов компании, наибольший рост тревожных сигналов зафиксирован у малого бизнеса - почти на 20%. Больше остальных в прошедшем году пострадали владельцы баров и ресторанов - 22% всех случаев, непродуктовые торговые точки и продуктовые магазины - по 21% и офисы - 12%. Наименьшее же количество тревожных сигналов поступало из банковских отделений - менее 1% случаев.

Чаще всего помощь сотрудников службы быстрого реагирования требовалась в Санкт-Петербурге, Москве и Челябинске, а самыми безопасными городами в 2021 году стали Смоленск, Курган и Тольятти. Наибольшее количество тревожных вызовов было зафиксировано в летние месяцы, выяснили аналитики. По их мнению, такой резкий скачок в летний период, скорее всего, связан с частичным закрытием границ, из-за чего во многих крупных городах России был большой поток туристов. Самыми же спокойными месяцами в году оказались апрель и сентябрь.