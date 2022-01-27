Детям-сиротам в Удмуртии в этом году купят на 20% больше квартир, чем в прошлом

ТАСС, 27 января. Свыше 440 млн рублей из бюджетов всех уровней будет направлено на покупку квартир для детей-сирот в Удмуртии, для них в этом году будет приобретено 260 квартир, что примерно на 20% больше, чем годом ранее, сообщает пресс-служба республиканского правительства.

"В текущем году на покупку квартир из бюджетов всех уровней будет направлено 442,5 млн рублей. Планируется приобрести не менее 260 квартир", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по итогам 2021 года на приобретение и строительство жилья для детей-сирот было выделено 363 млн рублей. Закуплено 214 квартир.

Еще 15 человек с помощью сертификатов самостоятельно купили квартиры. Речь идет о новой системе, когда детям-сиротам в возрасте от 25 лет предоставляется сертификат на 1,2 млн рублей. Планируется, что в 2022 году такой мерой поддержки воспользуются порядка 150 человек, на эти цели в бюджете предусмотрено 200 млн рублей.

Всего в очереди на получение жилья в регионе находятся около 3 тыс. детей-сирот. Региональные власти рассчитывают обеспечить их всех жильем к концу 2025 года.