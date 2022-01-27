В ЦИАН заявили, что аренда жилья стала выгоднее ипотеки

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Аренда квартиры в России за 2021 год стала еще выгоднее, чем ипотека из-за увеличения цен на недвижимость и роста ставок. Наибольшую экономию получают арендаторы в Москве, Казани и Уфе, говорится в исследовании "Циан. Аналитики".

"Разница в стоимости кредита и аренды увеличивается: все больше потенциальных покупателей перешли в категорию арендаторов. Самая большая экономия арендатора в сравнении с ипотечным заемщиком - в Уфе, Казани и Москве, где в среднем аренда почти в два раза ниже, чем средний платеж по ипотеке", - говорится в сообщении.

Противоположная ситуация, по данным экспертов, сложилась в Ростове-на-Дону, Челябинске и Волгограде, где аренда составляет 75-84% от среднего платежа по ипотеке, то есть экономия не столь очевидна.

В среднем же по России в 2021 году ставка аренды составила 67% от среднего ипотечного платежа. В 2019 и 2020 годах этот показатель сохранялся на уровне примерно 80%. В сравнении с допандемийным периодом наибольшее удешевление доли аренды в сравнении с ипотекой произошло в Воронеже, Перми, Омске и Краснодаре.

По расчетам ЦИАН, приобрести квартиру жителю большого российского города сейчас проще, чем в кризисном 2015 году, однако лучшее время для покупки было в 2019 году. Так, сегодня семье из двух работающих человек необходимо 4,7 года, чтобы накопить на квартиру площадью 54 кв. метра на вторичном рынке в городах-миллионниках (при условии сбережения всех своих доходов). В 2019 году на это требовалось 3,9 года, а в 2020 году - 4 года.

Наиболее доступное жилье - в Челябинске, где средняя стоимость квартиры площадью 54 кв. м сопоставима с доходами семьи за 3,7 года. Наихудшие показатели в Москве (6,9 года), Санкт-Петербурге (6,3) и Казани (5,8) и Краснодаре (5,2).