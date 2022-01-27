Хасиков: инвестиции в строительство нового микрорайона в Элисте составят 2 млрд рублей

ЭЛИСТА, 27 января. /ТАСС/. Возведение нового микрорайона "Молодежный" начнется в этом году в республиканском центре Калмыкии - Элисте. Инвестиции в комплексную застройку составят 2 млрд рублей, сообщил в четверг в своем аккаунте в Instagram глава региона Бату Хасиков.

"Спрос на жилье в Калмыкии превышает предложение и продолжает постоянно расти, и это один из драйверов развития строительной отрасли. В этом году начинаем строить новый микрорайон, в котором будет 160 тыс. кв. м жилой площади. Это целый комплекс из многоэтажных домов, парковой зоны и современной инфраструктуры. Для реализации данного проекта мы привлекаем 2 млрд рублей инвестиций", - написал он.

Строительство микрорайона стало возможным благодаря бюджетному инфраструктурному кредиту. Этот инструмент развития появился по решению президента России Владимира Путина, поддержавшего инициативу партии "Единая Россия". Республика получила 392 млн рублей, на которые для будущего микрорайона проложат инженерные сети, дороги, приобретут транспорт и благоустроят территорию, уточнил Хасиков, поблагодарив федеральное и региональное правительство за поддержку инициатив.

"Калмыкия заняла шестое место в рейтинге Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ по динамике ввода жилья в субъектах страны за 2021 год", - добавил глава республики.

В рамках регионального проекта "Жилье" в Калмыкии на 2021 год был предусмотрен ввод в эксплуатацию жилья в объеме 92 тыс. кв. м. По оперативным данным на 1 января, построено 114 тыс. кв. м, из них 22 тыс. кв. м - в многоквартирных новостройках и 92 тыс. кв. м - индивидуальное жилье.