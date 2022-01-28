Число объявлений о продаже студий в России выросло почти в 1,5 раза в 2021 году

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Объем предложения студий на вторичном рынке жилья в России в 2021 году вырос на 41% по сравнению с 2020 годом. Такие данные содержатся в исследовании "Авито недвижимость" (есть в распоряжении ТАСС).

"Объем предложений на "Авито недвижимость" увеличился на 2%, причем рост произошел во многом за счет студий: в 2021 году их в продаже было на 41% больше, чем в 2020-м. При этом количество однокомнатных объектов в продаже увеличилось на 1%, двухкомнатных - не изменилось", - говорится в исследовании. Из российских городов наибольшую динамику по приросту объема предложения на вторичном рынке показал Сочи - рост на 48%, а наименьшую - Брянск и Киров - падение на 17%.

Согласно данным сервиса "Авито недвижимость", россияне на 6% чаще интересовались покупкой жилья на вторичном рынке недвижимости в 2021 году по сравнению с 2020 годом. В особенной степени вырос интерес к покупке студий - на 22%. В то же время число запросов на приобретение однокомнатных квартир выросло на 4%, двухкомнатных- на 6%, трехкомнатных - на 8%, с четырьмя и более комнатами - на 11%.

"Популярность небольших квартир можно объяснить несколькими факторами. Во-первых, это традиционное для нашей страны желание обзавестись собственным жильем, несмотря на ограниченный бюджет и постепенный рост цен и ипотечных ставок", - отметил руководитель направления вторичная недвижимость "Авито недвижимости" Сергей Хахулин. Также, по его словам, небольшие объекты приобретают в качестве инвестиций, например, для сдачи в аренду. Рынок долгосрочной аренды сегодня находится на подъеме, добавляет эксперт.

Наиболее высокую динамику спроса на покупку жилья на вторичном рынке в 2021 году показали Екатеринбург (34%), Ростов-на-Дону (31%), Сочи (29%) и Краснодар (23%).

В среднем, по данным "Авито недвижимости", цены на вторичное жилье по России выросли на 30% - до 62,9 тыс. рублей за кв. м. В частности, студии подорожали на 63%, однокомнатные квартиры - на 35%, двухкомнатные - на 27%, трехкомнатные - на 24%, а объекты с четырьмя и более комнатами - на 26%. "Таким образом, цена квадратного метра в студии более чем в два раза выше цены в среднем по стране - почти 140 тыс. рублей. В однокомнатных квартирах этот показатель достигает 69,3 тыс. рублей, в двухкомнатных - 58,9 тыс. рублей, в трехкомнатных - 56,3 тыс. рублей", - говорится в исследовании. Значительнее всего цены на вторичное жилье выросли в Сочи (в 1,7 раза), Калининграде (1,5 раза) и Краснодаре (48%).

"Мы наблюдаем сохранение интереса покупателей к вторичному жилью. Полагаем, что предложение продолжит расти, а спрос наоборот может немного снизиться, что также может привести к стагнации или даже небольшой коррекции цен", - считает Хахулин.