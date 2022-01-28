В Москве спрос на недвижимость в 2021 году вырос в полтора раза

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Спрос на городскую недвижимость в 2021 году вырос в Москве в полтора раза, было реализовано на торгах более 11,6 тыс. объектов. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

"За 2021 год Москва реализовала на торгах свыше 11,6 тыс. объектов городской недвижимости. Это более чем в полтора раза превышает показатели 2020 - тогда состоялось 7,1 тыс. торгов. В 2021 году город реализовал на открытых торгах более 11,6 тыс. объектов на общую сумму 74,6 млрд рублей. Больше всего состоялось торгов по продаже машиномест (6,5 тыс.), городских квартир (2,8 тыс.) и нежилых помещений (около тысячи)", - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По итогам торговых сессий 2021 года город реализовал 1 558 нежилых помещений, из которых 563 сдали в аренду. Больше всего объектов арендовали в ЮАО - 79, ВАО - 77 и ЦАО - 70. Также столица реализовала свыше 6,5 тыс. машиномест, это на 4 тыс. больше, чем в 2020 году. Лидерами по количеству предложенных объектов стали Северо-Западный и Восточный административные округа Москвы.

Как отметил руководитель департамента города по конкурентной политике Иван Щербаков, в 2021 году предприниматели арендовали, по уточненным данным, 517 нестационарных торговых объектов и площадок для их размещения на общую сумму 36,2 млн рублей. Наибольшим спросом пользовались киоски и автоматы - у города взяли в аренду 299 подобных объектов. Конкуренция на аукционах составила в среднем более четырех участников на лот. Больше всего объектов было сдано в аренду в ЮАО и ВАО. В общей сложности город реализовал здесь 158 объектов.

"За 2021 год на открытых торгах предложили 161 земельный участок, из них 77 - под индивидуальное жилищное строительство, 40 - для коммерческих целей, 44 - под строительство некапитальных объектов: физкультурно-оздоровительных объектов и плоскостных парковок. Большая часть участков расположена в Троицком и Восточном округах столицы - здесь инвесторам передали 99 объектов", - отмечается в материале.

По словам Щербакова, самый высокий уровень конкуренции традиционно остается на аукционах по реализации квартир. В среднем на каждый лот претендуют около 12 участников. Средняя конкуренция на торгах по аренде помещений для малого бизнеса в 2021 году составила 10 участников на лот, по реализации земельных участков под индивидуальное жилищное строительство - восемь.