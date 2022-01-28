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Объемы ввода жилья в Новосибирской области выросли до 2 млн кв. м

Порядка 65% введенного жилья - многоквартирное, остальные 35% - индивидуальное жилищное строительство

НОВОСИБИРСК, 28 января. /ТАСС/. Строители Новосибирской области в 2021 году ввели в эксплуатацию более 2 млн кв. м жилья. Это на 5% больше, чем годом ранее, сообщил на пресс-конференции в пресс-центре ТАСС вице-губернатор Новосибирской области Роман Теленчинов.

Ранее заместитель министра строительства региона Алексей Колмаков сообщал, что по итогам 2020 года в эксплуатацию введено 1,9 млн кв. м жилья, что на 10,3% выше уровня 2019 года.

"Строительная отрасль Новосибирской области стабильно наращивает темпы ввода жилья. Чуть больше 2 млн кв. м жилья мы ввели в эксплуатацию в Новосибирской области. Это выше чем мы планировали на 19% - у нас на 2021 год планировалось 1,68 млн кв. м", - сказал Теленчинов.

Порядка 65% введенного жилья - многоквартирное, остальные 35% - индивидуальное жилищное строительство.

Он уточнил, что в текущем году планируется ввести в эксплуатацию не менее 2 млн кв. м, существующие заделы позволяют сохранить ежегодный рост и сдать на 5% жилья больше (2,1 млн кв. м). "Проанализировали всю Новосибирскую область, в заделе у нас порядка 4 млн кв. м жилья, мы уверены твердо, что показатели на сегодняшний день мы выполним", - отметил вице-губернатор.

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