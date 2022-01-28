Путин утвердил право Минстроя определять нормативы потерь воды в централизованной системе

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон о наделении Минстроя полномочиями по утверждению порядка расчета нормативов потерь горячей, питьевой и технической воды в централизованных системах водоснабжения при ее производстве и транспортировке. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон, который вступит в силу с 1 марта 2023 года, вводит обязательный учет нормативов потерь воды, эти данные будут применяться при расчете тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения. Также документом предусмотрена передача органам исполнительной власти субъектов РФ права устанавливать такие нормативы.

В настоящий момент вопрос об установлении нормативов потерь воды в централизованных системах при ее производстве и транспортировке не решен, в то время как сами потери данного ресурса по отдельным организациям достигают более 28%.

Как отметили в пресс-службе Минстроя РФ, закон будет стимулировать организации водопроводно-канализационного хозяйства принимать меры по снижению сверхнормативных потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее производстве и транспортировке. Это позволит оптимизировать расходы организаций и будет способствовать снижению безучетного и бездоговорного потребления воды, добавили в ведомстве.