Свыше 1,2 млн кв. м жилья построили в Липецкой области по нацпроекту в 2021 году

ЛИПЕЦК, 28 января. /ТАСС/. Свыше 1,2 млн кв. м жилья было построено в Липецкой области в прошлом году в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". Об этом сообщил в пятницу журналистам глава администрации региона Игорь Артамонов по итогам заседания президиума правительственной комиссии по региональному развитию под председательством вице-премьера Марата Хуснуллина.

"Ввод жилья на человека в регионе составил 1,09 кв. м, всего же по оперативным данным в прошлом году было введено 1 млн 232,5 тыс. кв. м жилья", - сказал Артамонов, отметив, что таким образом область перевыполнила установленное Минстроем РФ задание в 1,222 млн кв. м жилья. Глава региона также подчеркнул, что Липецкая область вошла в восьмерку лучших субъектов федерации по показателю ввода жилья на одного человека.

В этой связи глава обладминистрации заметил, что в прошлом году властям региона удалось расселить 19,5 тыс. кв. м аварийного жилья. "Всего же, благодаря федеральному проекту "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" жилищные условия улучшили 2,3 тыс. человек", - рассказал Артамонов. Он назвал жилищное строительство одним из важнейших факторов качества жизни людей. "И мы постоянно стремимся улучшать эти показатели в Липецкой области", - заключил Артамонов.