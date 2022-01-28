Яровая предлагает установить критерии недобросовестности концессионеров в сфере ЖКХ

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предложила законодательно закрепить критерии недобросовестности концессионеров в сфере ЖКХ, а также создать реестр таких компаний.

"Конкретное предложение: внести в федеральный закон "О концессионных соглашениях" нормы, которые бы предусматривали критерии недобросовестности концессионера и ведения реестра недобросовестных концессионеров. Это должна быть прямая норма действия в законодательстве. Нужен механизм, не допускающий к концессиям неплатежеспособных концессионеров", - заявила она в пятницу на заседании рабочей группы по вопросам совершенствования законодательства в сфере концессионных соглашений в ЖКХ.

Как сообщает пресс-служба Яровой, она также обратила внимание, что сегодня в РФ уже функционируют реестры недобросовестных поставщиков, недобросовестных водопользователей и участников аукциона на право заключения договора водопользования. "Кроме того, в Думу внесен проект правительства о реестре лиц - участников ограничивающих конкуренцию соглашений. Однако вопрос с недобросовестными концессионерами не решен", - отметила Яровая, предложив создать соответствующий реестр и в отношении недобросовестных концессионеров.

Помимо этого, вице-спикер Госдумы предложила поручить комиссии Совета законодателей по жилищной политике и ЖКХ, а также профильным комитетам Госдумы провести мониторинг выполнения обязанностей регионов в сфере концессионных правоотношений. По ее словам, это должно относиться и к установлению тарифов с учетом параметров концессионных соглашений, и к утверждению инвестиционных программ концессионеров, и к возмещению недополученных доходов.

"Это должно быть зоной ответственности региона. Федеральное законодательство не снимало ответственности ни с субъектов, ни с органов местного самоуправления за решение вопросов жизнеобеспечения. Поэтому, если есть желание кому-то передать (объекты ЖКХ в концессию) и ни за что не отвечать - так не получится", - подчеркнула Яровая. По ее словам, концессионеры должны нести ответственность за исполнение условий соглашений, в том числе за неоказание услуг или оказание услуг не в полном объеме, плохого качества при изменении регулируемых тарифов, или необоснованного повышения нерегулируемых тарифов.