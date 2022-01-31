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Власти Чукотки намерены расселить из аварийного жилья почти 400 человек до конца 2023 года

Для этого власти региона заключили контракты с застройщиками на покупку свыше 8,3 тыс. кв. м жилья

ТАСС, 31 января. Власти Чукотки заключили контракты на приобретение более 8 тыс. кв. м жилья для расселения почти 400 жителей аварийных домов до конца 2023 года, сообщил ТАСС председатель комитета по градостроительству и архитектуре департамента промышленной политики Чукотского АО Алексей Медведев.

"В настоящее время заключены контракты с застройщиками на приобретение более 8,3 тыс. кв. м для расселения 387 человек, проживающих в аварийных домах в арктических селах Снежное, Нешкан, Уэлен, Сиреники, Анюйск. Эта работа будет вестись в 2022 и 2023 годах", - сказал Медведев.

Он добавил, что в 2021 году на Чукотке расселено почти 3,5 тыс. кв. м аварийного жилья - в новые квартиры переехали более 200 жителей округа. При этом темпы строительства жилья на Чукотке остаются одними из самых низких в ДФО из-за удаленности региона, сложной логистики и арктических климатических условий.

В ходе пресс-конференции с журналистами 23 декабря 2021 года президент России Владимир Путин заявил о том, что программа по расселению ветхого и аварийного жилья с софинансированием федерального бюджета будет продолжена. "Мы должны вытащить людей из трущоб, где они проживают", - сказал президент.

Теги
РоссияЧукотский автономный округ
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