"Известия": эксперты прогнозируют рост платежа по ипотеке до 21% в течение полугода

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Ежемесячный платеж по ипотеке может вырасти на 21% к июлю для тех, кто оформил ее на 20 лет с первоначальным взносом в размере 15%. Об этом в понедельник пишет газета "Известия" со ссылкой на расчеты заместителя руководителя ипотечного департамента федеральной компании "Этажи" Татьяны Решетниковой.

Как сообщила Решетникова изданию, при оптимистичном прогнозе подорожания жилья на 5% за первое полугодие и росте средней ипотечной ставки с 9,9% до 12% ежемесячный платеж для взявших ипотеку на 20 лет с первоначальным взносом в размере 15% может вырасти на 21%. По ее словам, переплата за весь срок пользования кредитом увеличится на 32%, а сумма кредита вместе с платой по процентам за весь срок - на 19%.

В качестве примера она уточнила, что при таких условиях ежемесячная плата за ипотеку для владельцев квартиры площадью 30 кв.м. с учетом средней цены 1 кв.м. вторичного жилья по России в 82 605 рублей вырастет с 20 188 до 24 353 рублей, а итоговая стоимость покупки увеличится с 5,2 млн до 6,2 млн рублей. Кроме того, по прогнозу директора департамента ипотечного кредитования риелторской компании Est-a-Tet Алексея Новикова, за 2022 год новостройки могут подорожать на 15%.

В Минстрое "Известиям" ответили, что воздерживаются от подтверждения данных прогнозов, отметив, что цена за 1 км.м. зависит от ряда многих факторов.

По мнению управляющего партнера компании "ВекторСтройФинанс" Андрея Колочинского, улучшить ситуацию можно благодаря пролонгированию льготной ипотеки после 1 июля на более длительный срок или с помощью расширения адресных программ с господдержкой.

Как сообщалось ранее, согласно статистике Банка России, общая задолженность россиян по ипотечным кредитам за 2021 год выросла на 26,7% и превысила 11,75 трлн рублей на 1 января 2022 года. При этом просроченная задолженность по ипотеке в декабре снизилась на 4,15% по сравнению с ноябрем и сегодня достигает почти 59,5 млрд рублей. Глава департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Александр Данилов уточнил, что ЦБ ожидает более умеренного роста рынка ипотеки в России в 2022 году - до 20%.