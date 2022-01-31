Колебания валюты поддержали спрос на жилье в Москве на фоне вспышки "омикрона"

"Покупатели могут по причине болезни не дойти до сделки, но в целом "омикрон" влияет на рынок меньше, чем падающий курс рубля, поэтому люди в срочном порядке стараются вложить эти рубли в недвижимость", - высказала мнение ТАСС генеральный директор агентства недвижимости Tweed Ирина Могилатова.

Процент тех, кто пока откладывает посещение офиса продаж и просмотры квартир из-за вспышки "омикрона", незначительный и не оказывает существенного влияния на общую картину января, которая в целом сравнима со средними многолетними значениями, сказал ТАСС заместитель исполнительного директора - руководитель отдела продаж Est-a-Tet Роман Соколов. "Можно сказать, что люди уже привыкли к жизни в условиях новой волны заболеваемости. Большинство застройщиков и агентств уже перенесли общение с клиентами в онлайн", - сказал он.

Фактор роста заболеваемости на самом деле не так важен - сейчас практически все этапы сделки переведены в дистанционный формат: от презентации проекта и до подачи документов на регистрацию, уточнила управляющий партнер риелторской компании "Метриум" Надежда Коркка. По ее прогнозам, в феврале спрос на жилье в Москве может несколько увеличиться, по сравнению с январем, однако прирост может быть незначительным на фоне подорожавшей ипотеки и возможных ограничений из-за ситуации с коронавирусом.

Эпидемиологическая обстановка и связанная с ее колебаниями неопределенность стирает какую-либо надежду строить прогнозы, пусть даже самые краткосрочные, сказала в беседе с ТАСС управляющий партнер Dombook, председатель совета директоров "Бест-Новострой" Ирина Доброхотова. "Могу лишь сказать, что по опыту последних трех лет февраль, несмотря на 28-дневную продолжительность, показывает на 25-35% больше сделок, чем январь, и лишь на 10-15% меньше, чем любой месяц активного весенне-осеннего периода", - сказала она.