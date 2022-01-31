Объем инвестиций в коммерческую недвижимость РФ в 2022 году может достигнуть €2,1 млрд

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Объем инвестиций в коммерческую недвижимость России в 2022 году может увеличиться на 60% до €2,1 млрд. Драйверами роста станут офисы и склады, говорится в исследовании консалтинговой компании CBRE, которое есть в распоряжении ТАСС.

"Мы ожидаем, что в 2022 году интерес инвесторов будет направлен на объекты коммерческой недвижимости за счет отложенного спроса и сильного офисного рынка, а также благодаря продолжению бума в складском сегменте. Ввиду этого общий объем инвестиций в коммерческую недвижимость в 2022 году может достигнуть порядка €2,1 млрд (без учета сделок по покупке земли, а также инвестиций в объекты под собственные нужды - прим. ТАСС)", - приводятся в материалах слова старшего директора, главы отдела инвестиций, рынков капитала и консалтинговых услуг CBRE Россия Ирины Ушаковой. Таким образом, по отношению к 2021 году инвестиции в коммерческую недвижимость РФ могут вырасти примерно на 60%, считают в CBRE.

По данным аналитиков, в 2021 году объем инвестиций в коммерческую недвижимость России снизился на 21% до €1,3 млрд. В частности, в четвертом квартале объем вложений уменьшился на 26% до €347 млн, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. При этом, согласно исследованию, в 2021 году на российском рынке был зафиксирован рекордный объем сделок по покупке площадок под строительство жилья - €2,5 млрд (+110% по сравнению с 2020 годом).

В материалах добавляется, что общий объем инвестиций в коммерческую недвижимость Европы по итогам 2021 года достиг €359 млрд. Это на 25% превышает результат 2020 года и на 8% - 2019 года, когда был зарегистрирован предыдущий максимум. Рекордные объемы инвестиций зафиксированы в Германии и странах Скандинавии, которые выросли в 2021 году на 39% и 44%, соответственно. Так, в Германии общий объем инвестиций достиг €110 млрд, что является самым высоким показателем, когда-либо наблюдавшимся в любой из европейских стран.