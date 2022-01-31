В 2021 году зафиксировали рекордное число продаж коттеджей под Петербургом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 января. /ТАСС/. Рекордный уровень продаж зафиксировали аналитики на первичном загородном рынке Петербурга по итогам 2021 года. Об этом в понедельник сообщил консалтинговый центр "Петербургская Недвижимость".

"Год оказался невероятно успешным для продавцов, а спрос был выше результатов рекордного 2020 года на 14%. Всего за 2021 год было продано 11,6 тыс. участков, коттеджей и таунхаусов. Это абсолютный максимум продаж за все годы наблюдений", - говорится в сообщении.

Уровень спроса в 2021 году сопоставим с уровнем вывода на рынок новых объектов (12,1 тыс. лотов - максимум за последние восемь лет), что говорит о высокой заинтересованности девелоперов. "Конечно, на столь бурный спрос отреагировали и цены. На 19% выросла средняя стоимость коттеджа или участка с подрядом в предложении до 24,6 млн рублей, на 25% - таунхауса до 16,6 млн рублей, на 17% - участка без подряда до 3 млн рублей", - говорит руководитель консалтингового центра "Петербургская Недвижимость" Ольга Трошева.

По ее словам, несмотря на то, что второй год подряд на загородном рынке ставятся рекорды продаж, прогнозируется сохранение спроса на высоком уровне и в 2022 году.