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Власти России направят до 150 млрд рублей из ФНБ на модернизацию ЖКХ

Кабмин подготовил программу финансирования работ по обновлению коммунальной инфраструктуры в регионах за счет средств Фонда национального благосостояния

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Правительство России утвердило программу, которая предусматривает обновление коммунальной инфраструктуры за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). В течение четырех лет на эти цели выделят до 150 млрд рублей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник на совещании со своими заместителями.

"По поручению президента правительство подготовило программу финансирования работ по обновлению коммунальной инфраструктуры в регионах за счет средств Фонда национального благосостояния", - отметил он.

Глава кабмина пояснил, что соответствующий документ подписан. "В текущем году на модернизацию жилищно-коммунального хозяйства будет направлено 20 млрд рублей, а всего в течение четырех лет - до 150 млрд [рублей]", - сказал Мишустин.

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Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
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