Минстрой сообщил, что около тысячи объектов прошли экспертизу по пересмотру цен контрактов

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Около 1 тыс. объектов прошли экспертизу и готовы обратиться за дополнительным финансированием в связи с пересмотром государственных контрактов в условиях увеличения стоимости строительных ресурсов. Об этом в понедельник сообщил заместитель министра строительства и ЖКХ России Сергей Музыченко.

С конца 2020 года в России начали резко расти цены на металл, позже подорожали и другие строительные материалы. Для решения этой проблемы в августе правительство России разрешило увеличивать цены государственных контрактов на строительство, реконструкцию и капремонт в пределах 30% для компенсации удорожания стройматериалов.

"В настоящее время уже около тысячи объектов на федеральном и региональном уровне прошли экспертизу и готовы уже непосредственно обратиться за дополнительным финансированием и выделением средств из федерального бюджета", - сказал Музыченко в ходе ВКС "Единой России" с регионами о реализации программы модернизации первичного звена здравоохранения.

Замминистра добавил, что министерства оценило потребность в увеличении стоимости ресурсов по всем регионам и объектам, которые софинансируются из федерального бюджета, эта информация изложена в соответствующем проекте распоряжения правительства. "Проект распоряжения на прошлой неделе мы в установленном порядке внесли в правительство РФ. В том числе там предусмотрены и средства, которые идут на увеличение стоимости по объектам первичного звена здравоохранения", - пояснил Музыченко.