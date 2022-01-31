Число сделок со счетами эскроу на рынке новостроек Москвы в 2021 году выросло вдвое

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Почти 99 тыс. сделок со счетами эскроу на первичном рынке недвижимости зарегистрировано в Москве в 2021 году, что более чем в два раза превышает показатель 2020 года и является максимумом для столицы, сообщила в понедельник пресс-служба городского управления Росреестра.

"Управлением Росреестра по Москве в 2021 году зарегистрировано 98 865 договоров участия в долевом строительстве на рынке жилой и нежилой недвижимости с использованием эскроу-счетов. В годовом выражении данный показатель почти в 2,2 раза (+120%) превышает результат 2020 года (44 912)", - говорится в сообщении.

Если в 2020 году доля сделок со счетами эскроу составляла около 40% от общего числа зарегистрированных договоров долевого участия (ДДУ), то в 2021 году этот показатель достиг 70%.

В декабре 2021 года ведомство оформило 12,9 тыс. ДДУ через эскроу-счета - это на 59% выше, чем годом ранее, и в 5,3 раза превышает декабрьский результат 2019 года. "Данный показатель является рекордным месячным значением с момента перехода московских застройщиков на систему финансирования строительства через эскроу-счета", - отметили в пресс-службе.

Кроме того, Москва стала лидером среди регионов Центрального федерального округа по количеству зарегистрированных Росреестром договоров с использованием эскроу-счетов. За год на столицу пришлось почти 58% от общего числа оформленных в ЦФО таких сделок.

С 1 июля 2019 года российские застройщики лишились возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, хранятся на банковских счетах эскроу, строительство при этом ведется за счет банковских кредитов. Воспользоваться деньгами дольщиков застройщики могут только после ввода объекта в эксплуатацию.