С 1 февраля в ЕГРН включат факты об аварийности жилья

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Закон о внесении в Единый государственный реестр недвижимости сведений об аварийных и непригодных для проживания домах, который вступает в силу с 1 февраля, позволит ускорить и упростить проверку квартир в сделках купли-продажи. Такое мнение выразили опрошенные ТАСС эксперты на рынке недвижимости.

Закон о включении сведений об аварийных многоквартирных домах в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) вступил в силу с 1 февраля 2022 года. В ЕГРН будут включаться сведения о признании многоквартирного дома аварийным, данные о непригодных для проживания квартирах и жилых домах. Для этого вводится обязанность органов государственной власти и местного самоуправления направлять в Росреестр сведения о решениях по признанию многоквартирного дома аварийным, подлежащим сносу или реконструкции, а также о признании жилого помещения, в том числе жилого дома, непригодным для проживания.

"Это очень актуальная инициатива, которая повысит информативность выписки из ЕГРН, позволит упростить и ускорить проверку объектов при сделках купли-продажи. Сейчас каждый отдельный объект приходится проверять по отдельным реестрам, и при этом не во всех муниципальных образованиях они сформированы корректно, из-за этого необходимо дополнительно отправлять запросы в муниципалитет для уточнения статуса конкретно взятого объекта, а это существенно замедляет процесс проверки объекта", - отметил заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании "Этажи" Никита Пилюгин.

С тем, что сведения об аварийности многоквартирного дома в Едином государственном реестре недвижимости облегчат принятие решения о сделке по покупке жилья, соглашается и руководитель направления правовой поддержки сети офисов недвижимости "Миэль" Ольга Балбек. "Для приобретения квартиры с использованием ипотечного кредита продавцу необходимо представить справку, что его дом не включен в списки "под снос". Если такие сведения будут в выписке из ЕГРН, то можно надеяться на то, что дополнительной документации не потребуется. И сразу, не теряя время, можно будет принять решение: рассматривать или не рассматривать тот или иной объект", - привела пример собеседница агентства.

Кроме того, в Фонде ЖКХ полагают, что обязательное внесение в ЕГРН данных об аварийности домов позволит разрешить проблему с ипотечными кредитами на непригодное для проживания жилье и позволит полностью исключить ситуации, когда гражданин и кредитная организация не могли знать о факте признания дома аварийным. Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 мая продумать вопрос, связанный с переселением из аварийного жилья, на которое не погашен ипотечный кредит.

При этом изначально сведения об аварийности многоквартирных домов можно было найти на сайте Фонда содействия реформированию ЖКХ, откуда их копировали десятки других источников, объясняет управляющий партнер Dombook, председатель совета директоров "Бест-новострой" Ирина Доброхотова. А в крайнем случае направлялся запрос в местную администрацию о том, является ли дом аварийным и подлежащим расселению. "Конечно, удобно, что теперь это можно сделать онлайн, но получается, что для покупки-продажи жилья все равно вся информация не содержится только в одном документе или хотя бы в одном ведомстве, поэтому сбор сведений опять же не будет мгновенным. Все, что дает информация об аварийности дома - будете ли вы переселены в другое жилье в ближайшее время и нужно ли оплачивать взносы на капремонт", - считает она.

Пять месяцев на предоставление сведений

Внесение в ЕГРН сведений о том, что многоквартирный дом признан аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, юридически будет доступно только с 1 февраля 2022 года, сообщили ТАСС в пресс-службе Росреестра. Таким образом, данные сведения могут быть включены в выписку из ЕГРН только после того, как органы власти, уполномоченные принимать подобные решения, представят их в Росреестр, отметили в ведомстве.

По закону органы государственной власти и органы местного самоуправления должны направить в Росреестр ранее принятые решения о признании многоквартирного дома аварийным или непригодным для проживания до 1 июля 2022 года "Данный срок представляется достаточным для направления необходимой информации", - считают в Росреестре. Закон позволит защитить интересы граждан, обезопасить их от покупки непригодного жилья, а также обеспечит актуальность данных реестра недвижимости, добавили в пресс-службе.