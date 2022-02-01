В Якутии в 2021 году улучшили жилищные условия 56 многодетных семей

ЯКУТСК, 1 февраля. /ТАСС/. Единовременные социальные выплаты на приобретение или строительство жилья в 2021 году получили 56 многодетных семей в Якутии. Об этом сообщила во вторник журналистам пресс-служба регионального правительства.

"В 2021 году улучшили жилищные условия 56 многодетных семей, имеющих пять и более несовершеннолетних детей. На эти цели из бюджета было направлено 199,2 млн рублей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в 2022 году в республиканском бюджете на эти цели выделят 200 млн рублей.

Утвержден предварительный список потенциальных получателей социальной выплаты, в него вошло 50 семей. Их количество рассчитано, исходя из тех средств, которые уже заложены в бюджет. "Кроме того, в ходе корректировки бюджета могут быть утверждены дополнительные 200 млн рублей, что позволит расширить число получателей выплаты", - добавили в правительстве.