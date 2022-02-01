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Минфин ожидает некоторого сокращения выдач ипотеки в 2022 году

После рекордов в 2020 и 2021 годах стабилизация является естественной, указали в министерстве

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Министерство финансов РФ прогнозирует, что в 2022 году произойдет некоторое сокращение выданных ипотечных кредитов. Об этом заявил во вторник замминистра финансов РФ Алексей Моисеев в эфире телеканала "Россия-24".

"Мы ожидаем стабилизацию, может быть, некоторое сокращение - процентов на 15 в денежном и процентов на 20-25 в количественном выражении - выдачи ипотеки в этом году по сравнению с прошлым годом", - сказал он.

Моисеев добавил, что после рекордов в 2020 и 2021 годах стабилизация является естественной.

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