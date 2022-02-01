Минстрой намерен в два раза снизить число процедур при строительстве к 2024 году

НОВОСИБИРСК, 1 февраля. /ТАСС/. Минстрой в рамках стратегии развития строительной отрасли планирует к 2024 году в два раза сократить число административных процедур при строительстве. Об этом сообщил во вторник на расширенном заседании Российского союза строителей замминистра строительства и ЖКХ Сергей Музыченко.

"Более 1,8 тыс. дней длится строительный цикл, это срок день в день - без возвратов, без откатов назад; 989 мероприятий и процедур мы [за это время] проходим. Задача состоит сократить в два раза к 2024 году [количество процедур]. И не просто срезать процедуры, сказать, что они не нужны. Если эта процедура излишняя, то, безусловно, ее нужно оптимизировать, и таких достаточно много, но основная задача - оптимизировать их путем цифровизации, перевода в электронный вид. Отмена постоянных запросов различных органов власти на предоставление одних и тех же документов - это эволюционный подход в этой части", - сказал Музыченко.

Ранее Минстрой принял решение объединить две разрабатываемые стратегии - по развитию строительной отрасли и по жилищно-коммунальному хозяйству. Стратегия развития стройотрасли до 2030 года, как сообщали ранее в Минстрое, должна была охватить сферы жилищного, инфраструктурного, промышленного строительства, сферы цифровизации, строительных материалов и техники. Также предполагалось, что она затронет сферу нормирования и регулирования, подготовки кадров, в ее основу лягут механизмы, которые будут применяться для достижения целевых показателей нацпроекта "Жилье и городская среда". Согласно указу президента РФ о национальных целях развития России, к 2030 году ежегодный ввод жилья должен достичь 120 млн кв. м. К этому году в стране совокупно должно быть построено более 1 млрд кв. м жилья.