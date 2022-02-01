Минстрой оптимизировал инфосистему ЖКХ для проведения онлайн-собраний

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Минстрой России доработал государственную информационную систему ЖКХ (ГИС ЖКХ) для проведения первого общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме онлайн без предварительного проведения очного собрания. Кроме того, министерство планирует обновить мобильное приложение ГИС ЖКХ. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Минстроя.

"Проведена доработка ГИС ЖКХ с целью обеспечения возможности проведения первого общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме онлайн без предварительного проведения очного собрания. Это позволит популяризировать среди граждан онлайн-формат проведения собраний собственников. Кроме того, проведение собраний собственников онлайн позволит исключить возможность фальсификации результатов голосования", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что на платформе также появилась возможность межведомственного взаимодействия с органами социальной защиты в части предоставления субсидий на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). Теперь гражданам не нужно самостоятельно получать справки об отсутствии долгов за ЖКУ у ресурсоснабжающих организаций, органы соцзащиты будут получать эту информацию из ГИС ЖКХ в автоматизированном режиме.

В ближайшее время также планируется обновление мобильного приложения ГИС ЖКХ, сообщили в Минстрое. Среди основных задач - обеспечение более удобного интерфейса, а также предоставление пользователям новых сервисов в сфере ЖКХ.

"Мы постоянно совершенствуем ГИС ЖКХ на основании обратной связи пользователей. Граждане смогут контролировать соблюдение условий по договорам ЖКУ, получать большее количество услуг онлайн, выбирать поставщиков этих услуг и многое другое", - приводятся слова замминистра строительства и ЖКХ РФ Константина Михайлика.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил план мероприятий по модернизации государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства. В соответствии с ним развитием и модернизацией ГИС ЖКХ занимается оператор АО "Оператор информационной системы" (полномочия перешли от АО "Почта России").

Все сервисы в телефоне

Мобильная версия ГИС ЖКХ будет востребована в регионах, где подобных цифровых сервисов, в отличие от мегаполисов, не так много, высказал мнение ТАСС эксперт тематической площадки ОНФ "Жилье и городская среда" Павел Склянчук. По его словам, средний возраст новых собственников жилья находится в диапазоне от 30 до 45 лет, и для них использование информационных технологий является не просто повседневностью, но стандартом качества оказания государственных услуг. "Поэтому в ближайшие несколько лет будет только нарастать цифровая трансформация сферы ЖКХ. Не только оплата жилищно-коммунальных услуг через интернет, но и передача показаний приборов учета и онлайн-собрания будут использоваться все большим количеством граждан. Важно, чтобы новый оператор системы не только устранил многолетние недостатки, но и попытался реализовать на практике концепцию "все сервисы ЖКХ в мобильном телефоне", - сказал эксперт.

ГИС ЖКХ была запущена в опытном режиме 1 июля 2016 года. С ее помощью потребители могут проверить задолженность за услуги ЖКХ, передать показания приборов учета, оплатить счета и проверить наличие лицензии у управляющей компании. Также в системе можно узнать о новостях в сфере ЖКХ, получить справку о программах капитального ремонта домов и переселения из аварийного и ветхого жилья, информацию о тарифах, льготах и субсидиях. Президент РФ Владимир Путин 30 апреля 2021 года подписал закон, согласно которому министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ наделяется всеми полномочиями по утверждению нормативных правовых актов, регламентирующих работу ГИС ЖКХ.