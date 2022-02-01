Индекс доступности жилья в России вырос на 10% за пять лет

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Индекс доступности жилья в России вырос на 10,4% с 2017 года по 2021 год. К таким выводам пришли аналитики "Сбериндекс".

"С 2017 года по 2021 год сводный индекс доступности жилья в России вырос на 10,4%. Сейчас в среднем по стране на обычную заработную плату можно приобрести 33,2 кв. м жилья, в ипотеку - 42,2 кв. м", - говорится в материалах исследования.

В целом по РФ с января 2017 года и до коронакризиса ежегодное повышение доступности квартир составляло в среднем 3,5 кв. м в год, а без учета столиц - 4,7 кв. м, уточняют аналитики.

В 12 регионах РФ в течение пяти лет динамика была немного хуже общей, что связано с ростом цен на недвижимость и увеличением стоимости строительных материалов, рассказал старший управляющий директор, главный аналитик Сбербанка Михаил Матовников.

По его словам, речь в том числе идет о Москве (5,2%), Санкт-Петербурге (6,7%), Московской (6,6%), Калининградской областях (5,8%) и Краснодарском крае. В последнем доступность жилья упала даже по сравнению с началом 2017 года, сейчас на медианную зарплату местный житель этого региона сможет купить на 1,4 кв. м меньше, чем пять лет назад.

В 2022 году доступность жилья в РФ будет расти за счет опережающего увеличения номинальных доходов населения на фоне ожидаемого замедления роста цен на недвижимость, прогнозируют аналитики.