Девелопер "Эталон" выходит на рынок Екатеринбурга

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Девелоперская группа "Эталон" приобрела участок в Екатеринбурге для реализации проекта жилищного строительства. Об этом сообщила пресс-служба девелопера.

"Группа объявляет о приобретении участка в Екатеринбурге для реализации проекта жилищного строительства", - говорится в сообщении.

Уточняется, что участок под строительство жилого комплекса с продаваемой площадью 1,5 млн кв. м расположен в южной части Екатеринбурга, в активно развивающемся районе с современной жилой застройкой. Девелопер планирует открыть продажи в первой очереди проекта в 2022 году и завершить строительство до конца 2034 года.

Компания запланировала к 2024 году выйти не менее чем в пять российских регионов, сообщил президент Группы "Эталон" Геннадий Щербина. "В течение прошлого года группа приобрела проекты в двух регионах - Омске и Новосибирске, а сейчас приступает к реализации проекта в Екатеринбурге. В общей сложности с момента объявления о планах региональной экспансии наш портфель в регионах пополнился более чем на 3 млн кв. м, а общий размер земельного банка составил почти 6 млн кв. м", - приводятся его слова в сообщении.

Всего в рамках программы приобретений, запущенной после вторичного размещения ценных бумаг группы "Эталон" в мае 2021 года, компания пополнила портфель в общей сложности на 3,4 млн кв. м, в том числе за счет покупки участков в новых регионах присутствия, уточнили в пресс-службе.

Группа "Эталон" основана в 1987 году. Девелопер специализируется на рынках недвижимости Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга. С момента создания компания ввела в эксплуатацию 7,9 млн кв. м. Группа консолидировала 100% "Лидер-инвеста", одного из крупнейших игроков на московском рынке жилой недвижимости, в августе 2019 года.