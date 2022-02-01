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В СФ выступают за наделение статусом жилья в том числе и уже построенных апартаментов

По оценкам экспертов, речь идет о 5-7 млн кв. м. апартаментов, из них 2-3 млн кв. м. приходится на Москву и Московскую область
Здание Совета Федерации РФ Валерий Шарифулин/ТАСС
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Здание Совета Федерации РФ
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Норма о наделении правовым статусом жилья не только новых, но и уже построенных апартаментов, может появиться ко второму чтению соответствующего законопроекта, за появление этой нормы в документе выступают сенаторы, заявил вице-спикер Совета Федерации, один из авторов законопроекта Николай Журавлев.

"Закон достаточно большой, он между первым и вторым чтением очень сильно может измениться. Одна из основных норм, которая должна, по нашему мнению, оказаться там - распространение (правового статуса - прим. ТАСС) на уже существующие апартаменты. Наша позиция такая: мы должны легализовать те апартаменты, которые сейчас построены", - пояснил Журавлев в эфире телеканала "Вместе-РФ".

По оценкам экспертов, речь идет о 5-7 млн кв. м. апартаментов, из них 2-3 млн кв. м. приходится на Москву и Московскую область, добавил сенатор.

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Россия
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