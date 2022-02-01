Эксперты оценили в 300 млрд рублей замену старых лифтов в жилых домах в России

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Замена существующих на данный момент старых лифтов в многоквартирных домах в России обойдется в 300 млрд рублей, сообщил во вторник генеральный директор ассоциации "Российское лифтовое объединение" Петр Харламов на заседании медиа-клуба "Лифт".

"По данным Минстроя, сегодня необходима замена более 90 тыс. лифтов, в этом году уже можно говорить о 100 тыс. лифтов. С учетом стоимости комплекса поставки лифта, демонтажа и монтажа это на сегодняшний день порядка 300 млрд рублей, то есть один лифт - около 3 млн рублей", - сказал Харламов, отметив, что эта сумма сильно увеличилась из-за повышения цен на материалы в последние два года.

При этом в федеральном бюджете на ближайшие три года деньги на замену лифтов в многоквартирных домах не предусмотрены, отметила зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева. В этой связи Российское лифтовое объединение обратилось в правительство с просьбой рассмотреть возможность выделения из резервного фонда финансирования на замену лифтов по факторинговой схеме, сказал Харламов.

Президент Национального лифтового союза Виктор Тишин выразил мнение, что даже если механизм факторинга сработает и государство будет выделять субсидии, план по замене старых лифтов в жилых домах в России все равно не будет выполнен - по данным Минстроя России, к 2025 году в стране должны быть заменены более 123 тыс. лифтов. "Замена, к сожалению, идет очень низким темпом, и в плановые сроки мы уже практически не успеваем", - сказал Тишин.

Тем не менее в 2021 году наблюдалась положительная динамика, отметил Харламов. Так, в прошлом году была законтрактована замена 18,4 тыс. лифтов на 51,3 млрд рублей в 70 регионах России. По количеству лифтов это на 15% больше, чем в 2020 году, и на 5% выше результата допандемийного 2019 года.

"Мы уже вышли на объемы, превышающие предыдущие годы. Мы очень надеемся, что в 2022 году мы выйдем на рубеж около 20 тыс. лифтов", - сказал Харламов. Среди лидеров по замене лифтов он выделил Москву, Башкирию, Волгоградскую область и Санкт-Петербург. При этом, по словам эксперта, поставленные задачи рискуют не выполнить Самарская, Ульяновская, Ярославская области и Удмуртия, где к 2025 году 60-75% лифтов будут старше 25 лет.