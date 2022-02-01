Минстрой отметил необходимость роста производства цемента

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Производство цемента необходимо наращивать в России, чтобы избежать его дефицита в связи с увеличением объемов строительства, сообщил ТАСС замминистра строительства и ЖКХ РФ Сергей Музыченко.

"Учитывая сезонность строительных процессов, на текущий момент нехватки цемента не наблюдается. В прошлом году в летне-осенний период был дефицит сразу в нескольких федеральных округах. С учетом планов по ежегодному увеличению объемов строительства потребность в обеспечении стройматериалов существует, и в этой части отрабатываем вопросы совместно с Минпромторгом" - отметил Музыченко.

Ранее замглавы Минпромторга Виктор Евтухов сообщил агентству, что подведомственный министерству Росстандарт сокращает сроки оформления импортного цемента почти на месяц, что должно позволить повысить конкуренцию на рынке и стабилизировать цены. По словам Евтухова, строительный бум привел к нехватке цемента и росту цен на него в центре России прошлой осенью. По данным "Главгосэкспертизы России", с ноября 2020 года по декабрь 2021 года цены на цемент выросли на 12% - с 4,4 тыс. рублей за тонну до 5,2 тыс. рублей за тонну.

Проблема сопутствующей инфраструктуры

В четвертом квартале 2021 года в отдельных регионах, например, в Северо-Западном и Центральном федеральных округах, некоторые потребители заявляли о нехватке цемента, отмечает управляющий партнер СМПРО Владимир Гузь.

"При детальном рассмотрении каждого случая, мы увидим, что это либо покупатель не имеет долгосрочного контракта в надежде всегда иметь самый дешевый цемент. В других случаях была острая нехватка железнодорожных вагонов для отгрузки, либо из-за загруженности железных дорог и нехватки локомотивной тяги сроки поставки цемента на рынок значительно удлинились", - говорит эксперт. Также, по его словам, после сокращения сроков оформления импортного цемента почти на месяц объем ввозимого в Россию материала может увеличиться из Турции и Ирана.

Гузь отметил, что морской транспорт является основным видом доставки импортного цемента и кроме специфической портовой инфраструктуры для перевалки и доставки потребителям материала нужны также вагоны или автомобильный транспорт. Отсутствие или высокая стоимость указанных ресурсов становится основой причиной неудовлетворенности потребителей цемента, считает он.

"Рассмотрим ситуацию с приходом корабля с цементом в порт, например, Новороссийск из Турции. Самый емкий цементный рынок в нашей стране - это Московский регион. Чтобы привезти турецкий цемент из Новороссийска в Москву, нужны вагоны. А это как раз и является ограниченным и дорогим ресурсом, особенно в период активного строительства", - обратил внимание эксперт. Поэтому, рассматривая динамику цены на цемент, нужно объективно оценивать все составляющие, влияющие на стоимость материала у конечного потребителя, уверен Гузь.

В конце 2020 года в России начали резко расти цены на металл, позже подорожали и другие строительные материалы.