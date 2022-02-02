Более 180 домов ввели в эксплуатацию в Москве по реновации

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Более 180 домов введено в эксплуатацию в Москве по реновации жилищного фонда с момента запуска программы в 2017 году. Об этом сообщила пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

"С момента запуска программы реновации в эксплуатацию введено 182 жилых дома общей площадью квартир 2,4 млн кв. м, из которых под заселение передана 151 новостройка", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.

По его словам, всего сейчас в работе более 6 млн кв. м жилья. "Строятся дома на 2,6 млн кв. м, в проектировании еще 205 объектов на 3,7 млн кв. м", - уточнил заммэра.

Руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин добавил, что по программе реновации расселено 160 старых зданий. "Сейчас полностью расселено 160 домов. На сегодняшний день собственниками нового жилья стали почти 50 тыс. человек", - цитирует его пресс-служба.

Программа реновации жилищного фонда была утверждена мэром Москвы Сергеем Собяниным в августе 2017 года. Она касается около 1 млн москвичей, для реализации программы подобраны 534 стартовые площадки.