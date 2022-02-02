Минстрой: решение проблемы обманутых дольщиков в России обеспечено финансированием

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Фонд развития территорий практически полностью обеспечен деньгами для решения проблем всех обманутых дольщиков в России к 2024 году, сообщил в среду заместитель министра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин на конференции "Девелопмент новой волны".

"Мы до 2024 года закроем проблематику [обманутых дольщиков], основную часть. <…> В Фонде развития территорий количества денег без удорожания хватает практически до закрытия основной проблемы к 2024 году - это задача, которую перед нами ставит президент", - сказал Стасишин.

В середине 2021 года в интервью ТАСС гендиректор Фонда развития территорий (ранее - Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства) Константин Тимофеев сообщал, что права всех обманутых дольщиков России будут восстановлены до конца 2023 года. Для этого дополнительно к уже предусмотренному финансированию из федерального бюджета потребуется около 60 млрд рублей, отмечал он. В начале 2022 года Фонд защиты прав дольщиков в рамках реформы институтов развития был официально переименован в Фонд развития территорий.

В едином реестре проблемных объектов на сегодняшний день числится 2,3 тыс. долгостроев в 72 регионах России, из них восстановление прав дольщиков требуется по 1,5 тыс. домам в 66 регионах.