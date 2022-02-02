В Думе сообщили, что вопросы строительства и управления войдут в закон о малоэтажном жилье

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Вопросы строительства коттеджных поселков, а также управления ими, войдут в новый закон о малоэтажном жилье. Об этом в среду сообщил председатель думского комитета по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов на конференции "Девелопмент новой волны".

"Те решения, которые мы приняли, - только вектор, мы сейчас работаем над полноценным законопроектом о малоэтажном жилье, который, с одной стороны, урегулирует все вопросы строительства, с другой, - вопросы управления. Потому что на сегодняшний день все чаще мы сталкиваемся, и в публичной плоскости в том числе, с проблемами именно жизни в таких коттеджных поселках - вопросы оплаты, обслуживания и пользования общим имуществом, а также вопросы обеспечения социальными учреждениями", - сказал он.

По словам Пахомова, задача - создать документ, который позволит больше строить квадратных метров индивидуального жилищного строительства.

Министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин ранее отмечал, что без развития индивидуального жилищного строительства невозможно выполнить национальную задачу по введению 1 млрд кв. м жилья до 2030 года.