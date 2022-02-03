В Бурятии переселят из аварийного жилья почти 3 тыс. человек по ускоренной программе

УЛАН-УДЭ, 3 февраля. /ТАСС/. Власти Бурятии планируют в ближайшие два года переселить из аварийного жилья примерно 3 тыс. человек. Об этом сообщили в четверг в министерстве строительства и жилищно-коммунального комплекса республики.

"В наступившем году республика приступает к реализации ускоренной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. За два года из около 44 тыс. кв. м планируется расселить 2,9 тыс. жителей. Эта работа будет проводиться в рамках национального проекта "Жилье и городская среда", - сообщили в министерстве.

Досрочно будут переселять граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года. Вместо четырех лет (2022-2025 годы) в регионе предполагается расселить жителей за два года.

"В результате жилищные условия улучшат участники программы, проживающие в городах Улан-Удэ и Северобайкальск, а также в Закаменском, Кабанском, Прибайкальском, Селенгинском, Северо- Байкальском и Кижингинском районах, - пояснили в Минстрое Бурятии. - Объем финансирования на два года составит более 2,8 млрд рублей".

Федеральный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" предусматривает как предоставление жилых помещений, так и выплаты собственникам за изымаемое жилое помещение. После выполнения обязательств по текущей программе планируется приступить к расселению аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2017 года.

Одна из ключевых задач нацпроекта "Жилье и городская среда" - повышение комфорта городской среды. Нацпроект предусматривает активное вовлечение граждан в решение вопросов по благоустройству своих городов. Кроме того, основной целевой показатель нацпроекта - обеспечение ежегодного ввода в эксплуатацию 120 млн кв. м жилья и улучшение жилищных условий 5 млн семей ежегодно. Нацпроекты, инициированные президентом РФ Владимиром Путиным, стартовали в 2019 году.