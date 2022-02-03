ВТБ займется неипотечными сделками с недвижимостью

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Банк ВТБ совместно с проектом "Метр квадратный" (входит в группу ВТБ) начинают проводить сделки покупки-продажи недвижимости без использования кредита. Об этом говорится в материалах к пресс-конференции зампред правления ВТБ Анатолия Печатникова.

"ВТБ и "Метр квадратный" начинают проводить сделки покупки-продажи недвижимости без использования кредита: с любым видом недвижимости; с риелтором или самостоятельно клиентом", - отмечается в материалах.

В рамках нового сервиса ВТБ планирует провести более 100 тыс. сделок в 2022 году, уточнил Печатников в ходе пресс-конференции. "Традиционно высокую долю на рынке недвижимости занимает продажа и покупка готовых объектов, которые приобретаются на собственные средства клиентов. Сегодня доля сделок без ипотеки превышает 60%, по итогам 2021 года их число могло достигнуть 3,2 млн. Примерно такого же количества мы ожидаем и в этом году, так как спрос на вторичном рынке может вырасти на фоне завершения программ господдержки. Мы создали максимально конкурентоспособный сервис и в этом году проведем по нему свыше 100 тыс. таких сделок", - сказал Печатников.

В банке уточнили, что в рамках сервиса клиенты смогут купить квартиру за собственные средства, получить юридическую консультацию, а также самостоятельно или с риелтором заключить сделку в офисах ВТБ.