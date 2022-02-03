В ВТБ прогнозируют падение выдачи ипотеки до 4,5 трлн рублей без продления господдержки

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Российские банки по итогам 2022 года выдадут ипотечных кредитов на сумму около 4,5 трлн рублей, если программы господдержки по ипотеке на новостройку не будет продлена. В случае же продления мер поддержки выдачи будут на уровне 5,2 трлн рублей, заявил журналистам зампредседателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

В прошлом году программа льготной ипотеки на новостройки была продлена по поручению президента РФ Владимира Путина сроком на один год - до 1 июля 2022 года. Максимальная ставка по программе повышена с 6,5 до 7%, а сумма кредита уменьшена до 3 млн рублей для всех регионов.

"Самая масштабная господдержка спроса на строящееся жилье, мы очень рассчитываем, что она будет модернизирована. Если этого не произойдет, конечно, мы цифры 5,2 трлн не увидим, объем будет ниже. Мы думаем, что около 4,5 трлн рублей", - сказал Печатников.

Как следует из презентации банкира, в 2022 году влияние на продажи ипотеки окажет господдержка. При ее продлении объем выдач превысит 5,2 трлн рублей, а в случае завершения - вернется к показателям 2020 года.

При этом в январе этого года ожидания по росту ставок вызвали рекордный спрос на ипотеку со стороны россиян. Рост рынка составил около 24%, а у ВТБ - 69%, продажи сопоставимы с февралем 2021, указали в банке. При этом признаков ипотечного пузыря нет. При динамичном росте ипотечного портфеля уровень просрочки остается на минимальных значениях - около 0,5%, отмечается в материалах.

По прогнозам ВТБ, в феврале начнется охлаждение ипотечного рынка.

Ожидания от рынка по кредитам и привлеченным средствам

По итогам нынешнего года ВТБ ожидает рост розничного рынка в России на 12%, сам банк намерен расти выше этих значений, следует из материалов к пресс-конференции.

Рынок привлеченных средств населения, согласно прогнозу ВТБ, увеличится на 9%. При этом банк планирует расти выше рынка. Наращиванию средств населения в банках будут способствовать выгодные ставки по депозитам, высокий интерес к инвестициям и возвращение в банки наличных, на которые сегодня приходится каждый пятый сберегаемый рубль.

"По нашим оценкам, во вклады в этом году может перейти до 300 млрд рублей средств, которые население планировало использовать как первоначальный взнос по ипотеке, но пока откладывает из-за роста стоимости жилья, ключевой ставки и ипотечных ставок. Потенциальные ипотечные заемщики будут копить и приумножать свои сбережения, чтобы затем сделать покупку нового жилья более выгодной", - считает зампред ВТБ.