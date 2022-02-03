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Динамика ключевой ставки Центробанка

ВТБ не исключил повышения ставок по кредитам и ипотеке в случае роста ключевой славки ЦБ

В декабре Банк России повысил ключевую ставку седьмой раз подряд - на 1 процентный пункт, до 8,5% годовых

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. ВТБ не исключает, что увеличит ставки по кредитам в случае, если ЦБ примет решение повысить ключевую ставку на заседании совета директоров регулятора 11 февраля. Об этом журналистам сообщил зампред правления ВТБ Анатолий Печатников.

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"На данный момент изменения ставок не планируется. Но если 11 февраля ЦБ вновь поднимет ключевую ставку, а, скорее всего, так и будет, то мы не исключаем нового повышения ставок по кредитам. Дождемся решения регулятора", - сказал Печатников, отвечая на вопрос о возможности повышения ставок по кредитам и ипотеке.

В декабре Банк России повысил ключевую ставку седьмой раз подряд - на 1 процентный пункт, до 8,5% годовых. Таким образом, ключевая ставка достигла максимума с осени 2017 года. При этом регулятор допустил возможность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях.

Теги
РоссияДинамика ключевой ставки Центробанка
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