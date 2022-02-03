ВТБ не исключил повышения ставок по кредитам и ипотеке в случае роста ключевой славки ЦБ

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. ВТБ не исключает, что увеличит ставки по кредитам в случае, если ЦБ примет решение повысить ключевую ставку на заседании совета директоров регулятора 11 февраля. Об этом журналистам сообщил зампред правления ВТБ Анатолий Печатников.

"На данный момент изменения ставок не планируется. Но если 11 февраля ЦБ вновь поднимет ключевую ставку, а, скорее всего, так и будет, то мы не исключаем нового повышения ставок по кредитам. Дождемся решения регулятора", - сказал Печатников, отвечая на вопрос о возможности повышения ставок по кредитам и ипотеке.

В декабре Банк России повысил ключевую ставку седьмой раз подряд - на 1 процентный пункт, до 8,5% годовых. Таким образом, ключевая ставка достигла максимума с осени 2017 года. При этом регулятор допустил возможность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях.