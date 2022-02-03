В Минстрое прокомментировали передачу ведомству федеральной адресной инвестпрограммы

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Передача федеральной адресной инвестиционной программы (ФАИП) Минстрою России и ее перевод в статус комплексной программы позволит сократить сроки государственных строек и уменьшить количество незавершенного строительства, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе министерства.

"Проводимая работа направлена на оптимизацию существующих процедур по управлению государственными капитальными вложениями в целях сокращения сроков проектирования и строительства объектов, финансируемых из федерального бюджета, а также сокращению количества и объемов незавершенного строительства", - сказали в пресс-службе.

Как добавили в Минстрое, такой механизм позволит обособить все капитальные вложения в масштабах страны в единой комплексной программе, благодаря чему сократится время формирования программ. При этом штаб правительственной комиссии по региональному развитию России, который займется управлением новой комплексной программой, уже зарекомендовал себя как эффективный и оперативный орган контроля, подчеркнули в пресс-службе. Так, под его непосредственным управлением сегодня реализуется масштабный проект строительства трассы М-12 Москва - Казань - Екатеринбург - Тюмень.

В Минстрое уже идет подготовка необходимых нормативных документов. Формирование комплексной программы на 2023 год начнется в этом году, передача полномочий по ведению ФАИП Минстрою России также планируется уже в текущем году.

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что федеральная адресная инвестиционная программа будет переведена в статус комплексной программы, а за ее подготовку теперь будет ответственен Минстрой России. Такое решение принято премьер-министром Михаилом Мишустиным. Новая комплексная программа будет утверждаться сроком на пять лет, начиная с 2023 года. Полномочиями органа ее управления наделяется президиум (штаб) правительственной комиссии по региональному развитию в России.

До этого утверждением федеральной адресной инвестиционной программы занималось Минэкономразвития. Как сообщал глава министерства Максим Решетников, объем финансирования ФАИП в 2022-2024 годах составит почти 3 трлн рублей бюджетных средств. В 2022 году планируется реализовать более 860 инвестиционных проектов, включая укрупненные мероприятия, которые будут детализированы в ходе осуществления ФАИП.