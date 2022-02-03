Основные макропоказатели учли в стратегии стройотрасли и ЖКХ

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Разработчики проекта стратегии развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства РФ до 2030 года с прогнозом на 2035 год учли основные макропоказатели по стройотрасли и ЖКХ. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе Минстроя России.

"В результате совместной работы Минстроя и Минэкономразвития России в стратегию включены основные макропоказатели по строительной отрасли и ЖКХ, такие как темпы роста валовой добавленной стоимости, инвестиций, производительности труда, размер заработной платы и численность сотрудников", - говорится в сообщении по итогам совещания министра строительства и ЖКХ РФ Ирека Файзуллина и министра экономического развития РФ Максима Решетникова.

Отмечается, что проект документа синхронизирован со стратегиями национальной и экономической безопасности, пространственного развития, а также с транспортной стратегией и другими отраслевыми документами РФ. Кроме этого, он прошел согласование с 21 федеральным органом исполнительной власти, а также с экспертным сообществом.

"Сегодня мы имеем проект, в котором учтено большинство комментариев и предложений, поступивших в ходе процедуры согласования. Документ закладывает базовые основы стратегического планирования работы, которые, прежде всего, должны улучшить качество жизни граждан нашей страны", - цитирует пресс-служба Файзуллина.

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщал, что по итогам обсуждений с профессиональным сообществом стратегия стройотрасли получила более 100 замечаний.