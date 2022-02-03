Московский фонд реновации впервые вошел в тройку крупнейших застройщиков России

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Крупнейшие российские девелоперы в 2021 году увеличили долю совокупного объема ввода жилья, впервые в их число вошла государственная компания - столичный фонд реновации. Об этом свидетельствуют данные исследования Единого ресурса застройщиков, опубликованные в четверг.

"Всего десятка крупнейших девелоперских компаний России ввела 19% от общего объема ввода жилья застройщиками в 2021 году. В 2020 году на топ 10 застройщиков РФ приходилось 17,2% совокупного объема ввода", - говорится в комментариях к данным отраслевого портала.

На первом месте по объему ввода жилья в 2021 году, как и годом ранее, находится группа компаний ПИК с показателем 2,05 млн кв. м (92 многоквартирных дома). Большая часть введенного жилья расположена в Москве (62%), на Московскую область приходится 30%. Также девелопер завершил объекты в Краснодарском крае, Санкт Петербурге, Калужской, Свердловской и Ярославской областях. При этом по итогам 2020 года ПИК занимал первое место с объемом ввода 2,3 млн кв м.

На втором месте в рейтинге оказался Московский фонд реновации жилой застройки, который по итогам 2021 года сдал 54 дома на 700 тыс. кв. м. В прошлом году городская компания занимала 16 место рейтинга застройщиков. По итогам 2021 года столичный застройщик потеснил петербургский холдинг Setl Group, который оказался на третьем месте, сдав 39 домов на 695,9 тыс. кв. м.

Четвертое место рейтинга в 2021 году занял крупный девелопер московского региона "Самолет" с показателем 647 тыс. кв. м (34 дома), произошел рост на 11 позиций. Компания вытеснила на пятое место "Объединение застройщиков ВКБ Новостройки", Краснодарский край: девелопер ввел 39 домов на 587,9 тыс. кв м.

В десятку крупнейших девелоперов России в 2021 году вошли компании: "Гранель", ФСК, ЛСР, "ЮгСтройИнвест" и МИЦ. Ранее вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин прогнозировал, что объем ввода жилья в России по итогам 2021 года составит около 90 млн кв. м.